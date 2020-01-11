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Лидеры Украины, Франции и Германии обсудят ситуацию на Донбассе

Обсуждение пройдет в режиме телефонной конференции

сегодня, 15:27
Автор:

• Сергей Медведев

В ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский договорился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в ближайшее время провести трехсторонний телефонный разговор в формате Украина - Франция - Германия и обсудить ситуацию на Донбассе. Информация об этом опубликована на сайте президента Украины.

"Собеседники договорились провести в ближайшее время трехсторонний звонок в формате Украина - Франция - Германия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Зеленский и Макрон обсудили дальнейшие шаги по реализации договоренностей, достигнутых на саммите "нормандского формата". Помимо этого, Эммануэль Макрон принял приглашение Зеленского посетить Украину.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном дальнейшие действия в расследовании авиакатастрофы с участием лайнера "МАУ" в Иране.



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Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezidenti-ukrayini-ta-franciyi-obgovorili-spivpracyu-u-rozs-59245
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