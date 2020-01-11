Убийство 176 невинных ракетой: о чем говорил Зеленский с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня по телефону обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном дальнейшие действия в расследовании авиакатастрофы с участием лайнера "МАУ" в Иране. Напомним, именно Франции поручили расшифровку "черных ящиков" сбитого ракетой "Боинга".

По информации пресс-службы Офиса президента, Макрон пообещал способствовать расследованию и помочь в привлечении всех виновных в убийстве 176 невинных человек. Глава Франции также отрапортовал, что они уже начали формальную процедуру организации международного расследования в ICAO – Международной организации гражданской авиации. В скором времени Зеленского ждет еще один важный разговор – трёхсторонний звонок в формате "Украина – Франция - Германия". Также в ближайшем будущем Макрон обещает нанести визит в Киев в связи со сложившейся ситуацией.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский лайнер потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. Все находившиеся на борту погибли. Позже "МАУ" обнародовали список всех погибших в авиакатастрофе.

9 января западные эксперты сообщили, что самолет Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Позже эту информацию также озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, представители Министерства обороны США, а также власти Великобритании и Австралии.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению самолета “МАУ”, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили украинский авиалайнер авиакомпании "МАУ", однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции. По словам военных, это случилось потому, что самолет совершил резкий поворот в сторону засекреченной военной базы. Иран предоставил украинской стороне фото и видео материалы крушения самолета "МАУ".

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