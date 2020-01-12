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Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Сирии

Между политиками состоялся телефонный разговор

сегодня, 22:07
Автор:

• Ростопира Наталья

Сегодня, 12 января, глава Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили конфликт на востоке Украины. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В сообщении говорится, что в ходе телефонного разговора политические деятели обсудили конфликт на Донбассе, а также напряженную ситуацию вокруг Ирана. 

"Затрагивались тематика внутриукраинского конфликта", – сказано в сообщении.

Однако подробностей обсуждения войны на Донбассе в Кремле не привели.

"В связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана Президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий", - отметили в пресс-службе Кремля. 

Кроме того, главы государств подробно обсудили ситуацию в Ливии и Сирии. Стоит отметить, что французская сторона пока не публиковала свою версию разговора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главу Boeing уволили без выходного пособия.


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Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/62569
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