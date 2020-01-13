«Это петля»: Украина указала австрийскому министру на суть «Северного потока-2»

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Посол
Украины в Австрии Александр Щерба
заявил, что критика санкций США против
российского магистрального газопровода
"Северный поток-2" неприемлема.
Так он прокомментировал соответствующее заявление министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга в своем Facebook.
"Господин Министр Шалленберг, со всем уважением, Нордстрим-2 "влияет" на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли - плохая идея. Этой доброй воли нет", - подчеркнул украинский дипломат.
Как сообщал сайт "Комментарии", 27 декабря США ввели санкции против российскогогазопровода "Северный поток-2". Ограничительные меры предусмотрены в законе о военном бюджете Америки. Согласно документу, компании-подрядчики должны завершить работы по строительству газопровода до 20 января, когда военный бюджет вступит в силу.
В Госдепе отметили, что "Северный поток-2" является одним из инструментов агрессии России против Украины, а также делает Европу зависимой от Кремля.
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