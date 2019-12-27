Госдеп США требует от компаний-подрядчиков завершить работы, связанные со строительством «Северного потока-2» до 20 января

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Государственный департамент США опубликовал в пятницу, 27 декабря,
заявление, в котором указано, что компании-подрядчики, которые причастны к
строительству газопровода "Северный поток-2", обязаны до 20 января следующего
года завершить все связанные с этим строительством работы. Это нужно сделать
для того, чтобы не попасть под действие санкций США. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Ограничение сроков 20 января 2019 года связано с тем, что именно в
этот день вступает в силу военный бюджет США на следующий год. Именно этот
документ предусматривает введение санкции в отношении компаний-подрядчиков.
Введение санкций в США объясняют тем, что "Северный поток-2"
является одним из основных способов со стороны России продолжать агрессию
против Украины. Также в Госдепе США отмечают, что с помощью этого газопровода
РФ хочет лишить нашу страну доходов от транзита газа, а также делает Европу
зависимой от России.
Ранее "Комментарии" писали, что 17 декабря Госдеп проголосовал за закон
об оборонном бюджете, в котором прописаны
положения о санкциях в отношении компаний, которые причастны к
строительству газопровода "Северный поток-2".
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