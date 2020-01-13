SkyUp изменил правила перевозки пассажиров и багажа

Лоукост SkyUp Airlines изменил правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, сообщает "Центр транспортных решений".

С 16 января тарифы Standard и Flex предусматривает перевозку пассажиром одной единицы багажа весом до 23 кг и суммой трех измерений не более 158 см.

Также для ребенка до 2 лет норма багажа составит десять кг и 115 см в сумме измерений только для этих двух тарифов (ранее она применялась независимо от тарифа).

Кроме того, у авиакомпании новые требования к дополнительным единицам ручной клади, а именно - общий вес дополнительных предметов, кроме еды для детей, не должен превышать 3 кг и параметры 35х20х10 см.

Питание для ребенка - вес до 5 кг, параметры 40х30х20 см". Покупка дополнительного места ручной клади (до 5 кг, 55х40х20 см) обойдется в 25 евро.

Нестандартный багаж, перевозимый в салоне, теперь не должен превышать 75 кг (ранее - 80 кг), а его размеры - 40х55х115 см (ранее правила гласили, что он просто должен помещаться на отдельном кресле). Стоит эта услуга при оформлении на сайте 40 евро, в аэропорту - 60 евро.

Изменились и правила транспортировки животных, до 8 кг увеличился вес животных, которых можно брать с собой в салон. Раньше допустимый вес был 7 кг.

Авиакомпания SkyUp Airlines зарегистрирована в Киеве в 2016 году. Флот лоукостера состоит из девяти самолетов Боинг, которые выполняют перелеты по 47 направлениям.

Как сообщал портал "Комментарии", Летом 2020 года авиакомпания SkyUp запустит 4 новых рейса из Львова: лоукостер будет летать в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

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