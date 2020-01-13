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Главная / Новости / "Не Зеленский и даже не Порошенко": блогер назвал, чья заслуга в обмене пленными
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"Не Зеленский и даже не Порошенко": блогер назвал, чья заслуга в обмене пленными

По словам Левона Вартаняна, Виктор Медведчук стал организатором первых массовых обменов пленными с Россией и ОРДЛО

сегодня, 15:45
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Украинский блогер Левон Вартанян указал Офису президента на заявленное заблуждение о том, что 29 декабря прошлого года якобы произошло "крупнейшее в истории освобождение удерживаемых лиц". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Новый Вангую обмен. Кажется пан Президент понял, что нарвался на золотую жилу", - иронично отмечает Вартанян.

Блогер с помощью цифр доказывает, что соратники действующего гаранта Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко говорят неправду, потому что в 2014-2015 гг. Виктор Медведчук освободил гораздо большее количество пленных.

"Но врут и те, и те. Итак, 29 декабря обменяли 81 украинца с Донбасса на 127 украинцев из Киева. Но вот 24 декабря 2014 года состоялся первый массовый обмен пленными, который организовал столь нелюбимый и прошлой, и нынешней властью Виктор Медведчук – в Киев вернули 146, на Донбасс передали 222 человека. То есть зелеботы, мягко говоря, ошибаются", - продолжил автор в своей саркастической манере.

Вартанян напоминает, что 21 февраля 2015 года состоялся еще один массовый обмен пленными - по формуле "52 на 140".

"21 февраля снова массовый обмен. И снова организатор Медведчук. Теперь Украина передает 52 украинца на Донбасс в обмен на 140 своих солдат. Ловим на лукавстве  порохоботов и зелеботов в этот раз", - констатирует автор.

В заключение он указал, что в Офисе президента пытаются приписать себе заслуги Виктора Медведчука.

Напомним, ранее портал "Комментарии" освещал события, которые предшествовали новогоднему обмену пленными между Украиной и временно-оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.


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