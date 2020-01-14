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Обстановка в зоне ООС: обстрелы продолжаются

Боевики в зоне ООС использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие

сегодня, 08:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в очередной раз прошли с нарушением режима прекращения огня. Боевики вчера, 13 января, осуществили в направлении украинских позиций шесть обстрелов. Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр ООС.

Так, формирования Российской Федерации вели огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия: речь идет о минометах калибра 120 мм и 82 мм, гранатометах различных систем, крупнокалиберных пулеметах и другом стрелковом оружии. В частности один раз противник нарушил режим тишины неподалеку населенного пункта Васильевка, что в зоне расположения группы объединенных сил "Восток". Другие пять обстрелов пришлись на локацию оперативно-тактической группировки "Север": боевики били вблизи Зайцевого, Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского. К счастью, за вчерашние сутки ни один украинский военный не получил травмы, погибших нет.

Как сообщают в пресс-центре ООС, сегодня противник огневой активности не проявлял. Пострадавших с украинской стороны нет.

Напомним, во время переговоров в Москве канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и намеченную на весну встречу в "нормандском формате". При этом Путин подчеркнул, что особый статус Донбасса должен быть официально закреплен в Конституции Украины. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение о том, чем грозит такого рода "закрепление", и как нужно действовать украинским властям для урегулирования конфликта.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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