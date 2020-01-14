Обстановка в зоне ООС: обстрелы продолжаются

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Минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в очередной раз прошли с нарушением режима прекращения огня. Боевики вчера, 13 января,
осуществили в направлении украинских позиций шесть обстрелов. Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр ООС.
Так, формирования Российской Федерации вели огонь из запрещенного
Минскими договоренностями оружия: речь идет о минометах калибра 120 мм и 82 мм,
гранатометах различных систем, крупнокалиберных пулеметах и другом стрелковом оружии.
В частности один раз противник нарушил режим тишины неподалеку населенного пункта
Васильевка, что в зоне расположения группы объединенных сил "Восток". Другие пять
обстрелов пришлись на локацию оперативно-тактической группировки "Север": боевики били вблизи Зайцевого,
Луганского, Орехового, Новотошковского и Новолуганского. К счастью, за
вчерашние сутки ни один украинский военный не получил травмы, погибших нет.
Как сообщают в пресс-центре ООС, сегодня
противник огневой активности не проявлял. Пострадавших с украинской стороны нет.
Напомним, во время переговоров в Москве канцлер
Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили урегулирование
конфликта на Донбассе и намеченную на весну встречу в "нормандском
формате". При этом Путин подчеркнул,
что особый статус Донбасса должен быть официально закреплен в Конституции
Украины. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнение о том, чем грозит такого рода "закрепление", и как нужно действовать украинским властям для урегулирования конфликта.
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