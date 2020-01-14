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Джонсон предложил помощь в разработке новой ядерной сделки между США и Ираном

Премьер-министр Британии убежден, что сделку от 2015 года необходимо отменить

сегодня, 14:47
Автор:

• Екатерина Белоброва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Дональда Трампа заключить новое ядерное соглашение с Ираном. Об этом глава правительства Британии заявил в интервью западному изданию ВВС.

Так, по его мнению, нужно гарантированно заблокировать ядерную программу Ирана - Лондон вместе с союзниками может помочь в разработке нового соглашения.

"Если мы собираемся окончательно избавиться от прошлой сделки, подписанной в 2015 году , давайте заменим ее соглашением Трампа ... Это было бы замечательно", - отметил Борис Джонсон.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европейский союз обратился к властям Ирана с требованием не уклоняться от выполнения условий ядерного контракта. 

"Мы призываем Иран не предпринимать дальнейших шагов, подрывающих ядерную сделку, остановить и повернуть вспять все виды деятельности, которые не совместимы с его обязательствами в рамках СВПД, в том числе и производство обогащённого урана сверх оговорённых в соглашении лимитов. Предпринимаются огромные усилия для сохранения СВПД, которое, как мы уже говорили, представляет собой очень важное соглашение для региона и за его пределами", - указано в стенограмме выступления сотрудника  внешнеполитического ведомства ЕС Майи Косьянчич.


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Источник: https://www.bbc.com/news/uk-politics-51104386
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