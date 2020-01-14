В истории с обменом пленными команда власти напоминает фальшивую группу Milli Vanilli, заявил политический обозреватель Александр Фомин. По его словам, группа не умела петь и песни для нее записывали другие вокалисты, а когда мошенников разоблачили - у них отобрали Grammy. Об этом пишет "Корреспондент".

Как заявил Фомин, "у Зеленского решили присвоить себе чужой "политический Грэмми". Журналист поясняет, что в пресс-релизе Офис президента обмен пленными 29 декабря назвал "крупнейшим в истории Украины освобождением удерживаемых лиц", но якобы на самом деле это не так.

"Понятно, что по сравнению с массовыми обменами, которые проводил Медведчук, единственное освобождение Зеленского выглядит бледно", - сказал журналист. По его словам, обмен "81 на 127" - это далеко не крупнейшее освобождение.

"А теперь только цифры: 24 декабря 2014 года – 222 на 146 (т.е. Киев получил 222 пленных, а Донбасс – 146); 21 февраля 2015 – 140 на 52; наконец, 27 декабря 2017 – 306 на 74", - утверждает журналист.

К тому же, Фомин считает, что власть провела обмен пленными между Киевом и Донбассом по "формуле Медведчука" - всех на всех в несколько этапов.

"Как видим, цифры наглядно показывают, что первый обмен - даже не в тройке самых массовых, - пишет Фомин. - Киев провел обмен по формуле "обмен всех на всех в несколько этапов". Если бы не эта формула Медведчука, которую он озвучил в разговоре с Путиным в ноябре 2017-го, то так бы до сих пор и буксовали".

Ранее "Комментарии" писали, что в Киеве продолжается суд над обмененными "беркутовцами".

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