Скамейка и пустота: в Киеве продолжается суд над обмененными «беркутовцами»

Святошинский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года, подсудимыми по которым проходили бойцы спецподразделения "Беркут", передает ТСН.



На заседание суда пришли родственники и близкие героев Небесной сотни, а также новая группа прокуроров, которым пострадавшая сторона заявила отвод.



При этом подсудимых "беркутовцев" в зале суда не было, поскольку их обменяли в конце декабря 2019 года в рамках масштабного обмена пленными.



В то же время, в Святошинский суд соответствующие документы не поступили, а судьи узнавали обо всем из СМИ. Так, в суд не поступили документы о перемещении обвиняемых и решение Апелляционного суда об изменении бывшим "беркутовцам" меры пресечения.



Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что обмен не помешает установить виновных в деле и вынести приговор, пусть даже и заочно.



Напомним, решение включить бывших "беркутовцев" в список на обмен вызвало неоднозначную реакцию в обществе и протесты, в том числе и со стороны близких героев Небесной сотни. Также негативно было воспринято решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о смене группы прокуроров в данном уголовном производстве.

Как сообщал сайт "Комментарии", 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.

Сами экс-"беркутовцы" считают, что их обменяли, так как прокуратура не имеет доказательств их вины в деле Евромайдана.

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