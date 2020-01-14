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Скамейка и пустота: в Киеве продолжается суд над обмененными «беркутовцами»

Родственники героев Небесной сотни просят отвода прокуроров

сегодня, 14:25
Автор:

• Мария Чиренко

Святошинский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела о гибели 48 человек во время акций протеста в Киеве на ул. Институтской 18-20 февраля 2014 года, подсудимыми по которым проходили бойцы спецподразделения "Беркут", передает ТСН.

На заседание суда пришли родственники и близкие героев Небесной сотни, а также новая группа прокуроров, которым пострадавшая сторона заявила отвод.

При этом подсудимых "беркутовцев" в зале суда не было, поскольку их обменяли в конце декабря 2019 года в рамках масштабного обмена пленными. 

В то же время, в Святошинский суд соответствующие документы не поступили, а судьи узнавали обо всем из СМИ. Так, в суд не поступили документы о перемещении обвиняемых и решение Апелляционного суда об изменении бывшим "беркутовцам" меры пресечения. 

Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что обмен не помешает установить виновных в деле и вынести приговор, пусть даже и заочно.

Напомним, решение включить бывших "беркутовцев" в список на обмен вызвало неоднозначную реакцию в обществе и протесты, в том числе и со стороны близких героев Небесной сотни. Также негативно было воспринято решение генерального прокурора Руслана Рябошапки о смене группы прокуроров в данном уголовном производстве. 

Как сообщал сайт "Комментарии", 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.

Сами экс-"беркутовцы" считают, что их обменяли, так как прокуратура не имеет доказательств их вины в деле Евромайдана.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/sud-nad-pustimi-lavami-u-kiyevi-trivayut-zasidannya-schodo-berkutivciv-yakih-peredali-v-ramkah-obminu-1473999.html
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