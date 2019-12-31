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Бывшие «беркутовцы» назвали свою версию причины их обмена в «Л/ДНР»

Экс-«беркутовец» Аброськин заявил, что народ обманули с Евромайданом

сегодня, 16:45
Автор:

• Мария Чиренко

Бывший бойцы спецподразделения "Беркут" Павел Аброськин и Сергей Зинченко считают, что их обменяли в ОРДЛО, поскольку украинская прокуратура не имеет доказательств их причастности к убийству 48 протестующих на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 г. Об этом сообщает ТАСС.

"Если бы у следствия была хоть какая-нибудь доказательная база, то нас бы осудили в первый же год правления Петра Порошенко, а так нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - сказал Зинченко.

По его словам, в настоящее время становятся известны факты, которые доказывают вину самих участников Евромайдана в убийствах, в том числе и правоохранителей.  

Аброськин, в свою очередь, подтвердил слова бывшего сослуживца.

"В 2014 году сказать, что активист Майдана стрелял в сотрудника милиции, - такое даже не обсуждалось, об этом нельзя было говорить. В 2015 году люди уже понимали, что что-то не то, а вскоре начали появляться реальные доказательства, опровергающие утверждения о том, что никто не стрелял по милиции. С каждым годом ситуация меняется, ведь в 2014 году народ сильно обманули, и много кто поверил. Сейчас ситуация очень меняется", - добавил Аброськин.

Как сообщал сайт "Комментарии", 29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате "123 на 76". Украина выдала, в частности, пятерых сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подозреваемыми в деле об убийстве активистов Евромайдана.

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Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7454091
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