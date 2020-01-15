Сутки в зоне ООС: обстрелов стало больше, есть раненые

Вчера, 14 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) оккупационные формирования совершили 10 обстрелов в направлении украинских позиций. Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр ООС.



Противник снова нарушил режим прекращения огня и применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики вели огонь из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, четыре раза противник открыл огонь по позициям объединенных сил группировки "Восток", а именно, в направлении населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Невельськое и Широкине. Еще шесть раз режим тишины оккупанты нарушили в районе локации украинских подразделений "Север": неподалеку Луганского, Крымского, Новолуганского и трижды возле Орехового. К сожалению, из-за вражеских действий ранения получили двое украинских военных.

Сегодня, 15 января, на Донбассе также неспокойно. Утром оккупанты выпустили две мины в направлении Светлодарска.

Напомним, за предыдущие сутки, 12 января, было зафиксировано 6 вражеских обстрелов.

Ранее "Комментарии" писали, что на Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры".

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