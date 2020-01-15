Сутки в зоне ООС: обстрелов стало больше, есть раненые

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Вчера, 14 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС)
оккупационные формирования совершили 10 обстрелов в направлении украинских позиций. Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр ООС.
Противник снова нарушил режим прекращения огня и применил оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Боевики вели огонь из 122-мм
артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов
различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так,
четыре раза противник открыл огонь по позициям объединенных сил группировки "Восток",
а именно, в направлении населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Невельськое и Широкине.
Еще шесть раз режим тишины оккупанты нарушили в районе локации украинских
подразделений "Север": неподалеку Луганского, Крымского, Новолуганского и трижды
возле Орехового. К сожалению, из-за вражеских действий ранения получили двое украинских
военных.
Сегодня, 15 января, на Донбассе также неспокойно. Утром оккупанты
выпустили две мины в направлении Светлодарска.
Напомним, за предыдущие сутки, 12 января, было зафиксировано 6 вражеских обстрелов.
Ранее "Комментарии" писали, что на Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры".
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