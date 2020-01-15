В США одобрили назначение нового главы НАПК

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Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин выразила от лица верховного американского руководства поддержку и поздравления с сегодняшним назначением Александра Новикова на должность главы Национального агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли председателя НАПК. Мы в посольстве США и в Вашингтоне очень гордимся, что работаем в тесной координации с Кабмином, Европейским союзом и другими международными организациями, чтобы поддержать эти усилия", - говорится в заявлении посла.
Также в США поддерживают реформу финансирования политических сил в Украине и политику в отношении конфликта интересов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о назначении бывшего прокурора на должность главы НАПК.
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