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В США одобрили назначение нового главы НАПК

Вашингтон поздравил Новикова с новой должностью

сегодня, 18:30
Автор:

• Екатерина Белоброва

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Кристина Квин выразила от лица верховного американского руководства поддержку и поздравления с сегодняшним назначением Александра Новикова на должность главы Национального агентства по противодействию коррупции. Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Мы сегодня здесь, чтобы поздравить господина Новикова в его новой роли председателя НАПК. Мы в посольстве США и в Вашингтоне очень гордимся, что работаем в тесной координации с Кабмином, Европейским союзом и другими международными организациями, чтобы поддержать эти усилия", - говорится в заявлении посла.

Также в США поддерживают реформу финансирования политических сил в Украине и политику в отношении конфликта интересов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о назначении бывшего прокурора на должность главы НАПК.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ssha-privetstvuyut-naznachenie-novogo-glavy-1579102397.html
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