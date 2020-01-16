Ситуация в зоне ООС: погиб украинский защитник

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За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения Операции объединенных сил
противник нарушил режим прекращения огня 11 раз. Об этом сообщает в
утренней сводке пресс-центр ООС.
Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими договоренностями:
артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы
различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме
того, в пресс-центре ООС отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации
еще задействовали снайперов.
Так, семь раз оккупанты нарушили тишину в зоне расположения подразделений объединенных
сил группы "Восток": рядом с Песками, Васильевкой, Авдеевкой, Широкиним, Невельським
и дважды возле Павлополя. Еще четыре вражеских обстрела пришлись в направлении оперативно-тактической группировки "Север", а именно, у населенных пунктов Светлодарск, Новотошковское
и дважды неподалеку Орехового.
К сожалению, из-за действий оккупантов вчера погиб украинский защитник.
По сообщению пресс-центра ООС, сегодня боевики также нарушили режим
прекращение огня. Утром противник открыл огонь из гранатометов различных систем,
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Травневого. Потерь со стороны объединенных сил нет.
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предмета пострадал ребенок.
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