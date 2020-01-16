Ситуация в зоне ООС: погиб украинский защитник

За прошедшие сутки, 15 января, в районе проведения Операции объединенных сил противник нарушил режим прекращения огня 11 раз. Об этом сообщает в утренней сводке пресс-центр ООС.

Обстрелы велись из оружия, запрещенного Минскими договоренностями: артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, в пресс-центре ООС отмечают, что вооруженные формирования Российской Федерации еще задействовали снайперов.

Так, семь раз оккупанты нарушили тишину в зоне расположения подразделений объединенных сил группы "Восток": рядом с Песками, Васильевкой, Авдеевкой, Широкиним, Невельським и дважды возле Павлополя. Еще четыре вражеских обстрела пришлись в направлении оперативно-тактической группировки "Север", а именно, у населенных пунктов Светлодарск, Новотошковское и дважды неподалеку Орехового.

К сожалению, из-за действий оккупантов вчера погиб украинский защитник.

По сообщению пресс-центра ООС, сегодня боевики также нарушили режим прекращение огня. Утром противник открыл огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении Травневого. Потерь со стороны объединенных сил нет.

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