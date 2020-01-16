На Донбассе от взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок

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На Донбассе 12-летний ребенок получил ранение в результате
взрыва неизвестного предмета. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
14 января медработники больницы в Луганске (неподконтрольный
правительству) сообщили команде СММ, что 12 января из населенного пункта
Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним
доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, по оценке, в
результате срабатывания устройства.
Мать мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января
недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к
северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см
и принес его домой, где тот позже взорвался.
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