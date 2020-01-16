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На Донбассе от взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок

Ребенка доставили в больницу в Луганск

сегодня, 03:00
Автор:

• Ольга Чародий

На Донбассе 12-летний ребенок получил ранение в результате взрыва неизвестного предмета. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

14 января медработники больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщили команде СММ, что 12 января из населенного пункта Миусинск (неподконтрольный правительству, 62 км к юго-западу от Луганска) к ним доставили 12-летнего мальчика с осколочными ранениями лица, по оценке, в результате срабатывания устройства.

Мать мальчика, рассказала наблюдателям, что 12 января недалеко от их дома в западной части Миусинска (приблизительно в 2 км к северо-западу от полигона) ее сын нашел похожий на трубку предмет длиной 10 см и принес его домой, где тот позже взорвался.

 Как сообщало издание "Комментарии", на Донбассе сгорела база военных парамедиков, в результате чего пострадал один волонтер. По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. А один из волонтеров получил незначительные ожоги. “Предположительная причина пожара - проводка. Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность", - написала она и опубликовала фото последствий.


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Источник: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/443851?download=true
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