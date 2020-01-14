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На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры"

В результате пожара сгорели все медикаменты и оборудование

сегодня, 11:14
Автор:

• Наталья Шевченко

На Донбассе сгорела база военных парамедиков, в результате чего пострадал один волонтер. Об этом на своей странице в Facebook написала командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование, частично личные вещи. А один из волонтеров получил незначительные ожоги.


“Предположительная причина пожара - проводка. Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность", - написала она и опубликовала фото последствий.

Как сообщало издание "Комментарии", минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) в очередной раз прошли с нарушением режима прекращения огня. Боевики вчера, 13 января, осуществили в направлении украинских позиций шесть обстрелов.


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Источник: https://comments.ua/
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