На Донбассе сгорела база военных парамедиков "Ангелы Тайры"

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
На Донбассе сгорела база военных парамедиков, в результате чего пострадал один
волонтер. Об этом на своей странице в Facebook написала командир подразделения
"Ангелы Тайры" Юлия Паевская.
По ее словам, сгорели все волонтерские медикаменты и оборудование,
частично личные вещи. А один из волонтеров получил незначительные ожоги.
“Предположительная причина пожара - проводка. Спасибо пожарным за то, что осталось. Спасибо побратимам за самоотверженность", - написала она и опубликовала фото последствий.
Как сообщало
издание "Комментарии", минувшие сутки в районе проведения Операции
объединенных сил (ООС) в очередной раз прошли с нарушением режима прекращения огня. Боевики вчера, 13 января, осуществили в направлении украинских позиций
шесть обстрелов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости