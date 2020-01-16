Отставка правительства РФ: эксперты оценили последствия для Украины

Правительство РФ после резонансного обращения президента Путина к Федеральному собранию (речь о смене Конституции, сужении прав главы государства и расширении прав Госдумы) ушло в отставку (сейчас – с приставкой и.о.), на должность премьера Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина. Эксперты оценили для издания "Комментарии" резко происходящие в РФ перемены и их возможные последствия для Украины.

"Новый премьер - фигура временная"

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверен, что изменение Конституции РФ и последующая за ней отставка правительства – это не более чем стремление Путина остаться у власти пожизненно.

"Персона, которая возглавит правительство, значения не имеет. Это – временная фигура, - подчеркивает эксперт. - Не имеет принципиального значения и то, в какой форме будут реализованы предложенные изменения. Будет ли в итоге ликвидирован пост президента, или его сохранят, но с чисто номинальными полномочиями. Перейдут ли полномочия руководителя страны к премьер-министру, или будет придумана новая должность (например, глава государственного совета). Всё это - лишь манипуляции. Напомню, что предыдущие изменения в Конституцию тоже вносились под Путина, чтобы продлить его пребывание у власти. А заодно почистить подрасшатавшуюся властную вертикаль от недостаточно надежных и лояльных".

По словам Кочевенко, не важно, как называется страна: Золотая Орда, Московское царство, Российская империя, СССР или РФ.

"Суть ее государственной модели всегда одна и та же - рабское преклонение перед тем, кто наверху. Как показывает история, по-другому они не умеют", - подчеркивает эксперт.

Негативная реакция мирового сообщества, в частности на то, что российские законы теперь ставятся выше международных норм права, для Путина большой важности не имеет, уверен Кочевенко. Сохранение власти для него гораздо важнее.

"Не стоит переоценивать эти перемены и для Украины, - предостерегает эксперт. - Какой бы ни была российская власть - она всегда будет антиукраинской. Само существование нашего государства - это непроходимая кость в их имперском горле. Но мы должны воспользоваться данной ситуацией, чтобы нанести удар по российской пропаганде и еще раз показать миру тоталитарную сущность агрессора".

"Риски для Украины не исчезнут"

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Николай Спиридонов считает происшедшие события достаточно неожиданными.

"Казалось, что Медведев, без боя уступивший Путину кресло президента, будет при нем вечным премьером, - отмечает Спиридонов. – Высказывают предположения, что к сменам Конституции Путина подтолкнул визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву в прошлые выходные. Официально говорили о газе, нормандском формате, ситуации на Ближнем Востоке. О чём могли говорить закулисно – мы вряд ли узнаем. Но как-то всё совпало".

Эксперт УИАМП не исключает, что Путин, отчаявшись найти преемника, пытается создать баланс власти. Усиливаются позиции премьера и Госдумы, но у президента тоже остаются мощные рычаги.

"В России, как известно, после долгого пребывания у власти - лишаться ее опасно. А Путин за годы правления стал чем-то вроде царя. И желающих "свалить" царя хватает. Но при создаваемой конфигурации, если Путин уходит без преемника, ему сложнее будет нанести ущерб. Ведь созданные группы влияния будут фактически воевать между собой", - поясняет Спиридонов.

По мнению эксперта, грядущая российская политреформа имеет позитив для Украины. Да и не только для нашей страны.

"Когда Россия вступала в конфликт с Грузией (2008), а потом и с Украиной (2014), эти резкие решения принимались именно первым лицом государства. Нынешняя конституционная перестройка делает российского государственное руководство более инертным. И резкие решение единолично принимать уже не получится, - подчеркивает Спиридонов. - Это не значит, что риски для Украины исчезнут. Но устроить новые обострения (вводить куда-то войска, аннексировать территории) Москве будет сложнее, чем раньше".

"Путин устал от Медведева"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак уверен, что главу ФСН РФ Михаила Мишустина, предложенного Путиным на пост премьера, сделают главой правительства в ближайшее время - по ускоренной процедуре. Большинством голосов, если не при стопроцентной поддержке Госдумы.

"Мишустин - человек интересный. Ранее сильно засвечен нигде не был. Вся его биография сводится к тому, что родился, возглавлял какое-то ЧП, а с 1998 года перешел на госслужбу - и сразу стал помощником руководителя налоговой службы РФ, - отмечает Ступак. - В тот период, когда он занял этот пост, Владимир Путин был директором Федеральной службы безопасности РФ. Думаю, что просто так заскочить на такую должность, без протекции, у Мишустина бы не вышло. Отсюда вывод - они знакомы, тесно связаны. Вполне возможно, что даже ранее тесно сотрудничали".

Путин устал от Медведева, который - его бледная тень, блеклая копия, считает эксперт. И Медведев устал от такой роли. Так что решение об уходе Медведева было безболезенным и обоюдным.

"Думаю, грядет усиление группы силовиков. Потому что налоговая служба и таможенная служба всегда находились в РФ под контролем ФСБ, - поясняет Ступак. - Во всех смыслах - от операций до кадров. Усиливается и внутренняя игра в Кремле. Основной акцент при такой кадровой рокировке - усиление сбора налогов. Потому что в российском бюджете денег не хватает".

Как сообщал портал "Комментарии", президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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