"Россия, встречай нового премьера!": Путин уже нашел замену Медведеву

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять пост главы правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - указано в заявлении официальной Москвы.

Президент РФ поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Также Путин заявил о намерении учредить должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Михаил Мишустин родился в Москве 3 марта 1966. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса. С 2010 года является руководителем Федеральной налоговой службы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.

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