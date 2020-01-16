Итоги встречи ТКГ в Минске: новые участки для отвода, просьба Украины к ОБСЕ

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На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске украинская
сторона предложила провести СММ ОБСЕ повторную верификацию отвода вооружения,
а также создать подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента,
представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook
Так, украинская сторона обратила внимание на невыполнение пункта 4 "Протокола
по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года".
"Необходимо обеспечить действенный мониторинг на украинско-российской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных
районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать
дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - говорится в сообщении Олифер.
Новыми участками разведение сил Украина предлагает определить те три объекта, которые ранее озвучивал Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Кроме того, на встрече отметили взаимные шаги Украины и РФ относительно взаимного освобождение пленных. Однако отмечается, что вопреки Нормандским договоренностям безопасности в зоне проведения Операции объединенных сил так и нет.
"Выборы не могут происходить при отсутствии необходимого безопасного
окружения и дееспособных институтов. Речь идет не только о безопасности волеизъявления
избирателей, но и безопасном участии всех партий и кандидатов, - написала Олифер.
- Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся
под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не
существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также есть высокая вероятность
манипуляций относительно участия в выборах лиц, которые не являются гражданами государства".
Отмечается, что возвращение внутренне перемещенных лиц на временно
оккупированные территории и их участие в выборах могут принести длительный мир.
"Комментарии" писали, что впервые после встречи нормандской четверки в
Минске проходят переговоры ТКГ.
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