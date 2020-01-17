На встрече ТКГ в Минске удалось договориться только об одном участке для разведения войск

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Во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать
удалось только один участок. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в
Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Украина настаивала на разведении войск в районе железнодорожного
моста в Станице Луганской, недалеко от Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе КПВВ
"Гнутово". В то же время Россия заявила, что этими точками должны стать районы
населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, недалеко от
Авдеевки и КПВВ "Гнутово". В результате переговоров согласовать удалось только
одну точку – КПВВ "Гнутово".
Кроме того, сообщается, что следующая встреча должна состояться 29
января нынешнего года.
Ранее "Комментарии" писали, что 29 декабря, состоялся
обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по
формуле "123 на 76". Самолет с освобожденными приземлился в международном
аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21:25.Возле взлетной полосы
освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество
журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром
Зеленским.
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