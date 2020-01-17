На встрече ТКГ в Минске удалось договориться только об одном участке для разведения войск

Во время переговоров в Минске украинская и российская стороны обсуждали 9 возможных участков для разведения войск на Донбассе. Согласовать удалось только один участок. Об этом пишет hromadske со ссылкой на источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).



Украина настаивала на разведении войск в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, недалеко от Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе КПВВ "Гнутово". В то же время Россия заявила, что этими точками должны стать районы населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Широкино, недалеко от Авдеевки и КПВВ "Гнутово". В результате переговоров согласовать удалось только одну точку – КПВВ "Гнутово".

Кроме того, сообщается, что следующая встреча должна состояться 29 января нынешнего года.

Ранее "Комментарии" писали, что 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛДНР". Обмен прошел по формуле "123 на 76". Самолет с освобожденными приземлился в международном аэропорту "Борисполь" (Киевская обл.) около 21:25.Возле взлетной полосы освобожденных ожидали родственники и близкие, а также большое количество журналистов и официальные лица во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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