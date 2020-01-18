Украина вновь попросила Иран передать "черные ящики" сбитого самолета

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Сотрудники Офиса генерального прокурора повторно обратились с запросом к властям Ирана по поводу предоставления бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Обращение ведомства предполагает активизацию международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.
Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном.
Как сообщал портал "Комментарии", в Украину вернулись эксперты, которые принимали участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
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