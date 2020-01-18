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Украина вновь попросила Иран передать "черные ящики" сбитого самолета

Это уже второе обращение к властям Ирана

18 января 2020, 00:00
Автор:

• Сергей Медведев

Сотрудники Офиса генерального прокурора повторно обратились с запросом к властям Ирана по поводу предоставления  бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Об этом сообщает  пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обращение ведомства предполагает активизацию международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Ранее руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж заявляла, что иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном. 

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину вернулись эксперты, которые принимали участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264914
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