Катастрофа самолета «МАУ»: украинские эксперты вернулись из Ирана

Сегодня, 17 января, в Украину вернулись эксперты, которые принимали участие в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщил генеральный директор компании "МАУ" Евгений Дыхне.

"В аэропорту "Борисполь" встретили коллег, участвовавших в расследовании трагедии PS 752 в Иране. Для каких-то разговоров не было сил, и ситуация им особенно не способствует", - написал он в своем Facebook.

Глава "МАУ" отметил, что после прилета эксперты Андрей Василенко, Владислав Петренко и Андрей Фомичев почтили память погибших в авиакатастрофе украинцев.

Как сообщали "Комментарии", 8 января украинский самолет авиакомпании “Международные авиалинии Украины” потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению все пассажиры погибли.

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании “МАУ”, однако это было "непреднамеренно". Ответственность за трагедию взял на себя Корпус стражей исламской революции.

В Иране завершили идентификацию тел погибших украинцев. Планируется, что 19 января тела украинцев репатриируют в Киев.

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