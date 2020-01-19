Британия включила Тризуб в символы терроризма: посольство Украины сделало срочное заявление

Британия внесла изображение украинского Тризуба, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

В посольстве подчеркнули, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы. Великобритания должна как можно быстрее исключить изображение украинского трезубца из руководства.

"Включение тризубца, конституционного символа герба Украины, в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы тризубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Ирана исключил всяческие переговоры о внедрении новой ядерной сделки с Европой и США.





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