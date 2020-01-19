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Британия включила Тризуб в символы терроризма: посольство Украины сделало срочное заявление

Посольство Украины требует исключить Тризуб из списка террористических символов

сегодня, 16:04
Автор:

• Екатерина Белоброва

Британия внесла изображение украинского Тризуба, который является конституционным гербом Украины, в антитеррористическое руководство, разработанное полицией. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

В  посольстве подчеркнули, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы. Великобритания должна как можно быстрее исключить изображение украинского трезубца из руководства.

"Включение тризубца, конституционного символа герба Украины, в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы тризубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Ирана исключил всяческие переговоры о внедрении новой ядерной сделки с Европой и США.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ukraina-trebuet-britanii-ubrat-trezubets-1579439938.html
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