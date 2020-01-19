МИД Ирана: "Новой ядерной сделки не будет"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что руководство страны не намерено проводить переговоров для подписания новой ядерной сделки с США и Евросоюзом. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на тегеранские СМИ.

Так, во время визита в индийский город Мумбаи для участия в совещании, организованном Индийской ассоциацией промышленности, Зариф исключил возможность проведения переговоров с США и Европейским союзом относительно нового ядерного соглашения.

"Дальнейших переговоров проводиться не будет", - заключил представитель официального Тегерана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон подчеркнул важность составления нового соглашения по ядерному оружию и предложил помощь в его разработке.

"Если мы собираемся окончательно избавиться от прошлой сделки, подписанной в 2015 году , давайте заменим ее соглашением Трампа ... Это было бы замечательно", - отметил глава правительства королевства.











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