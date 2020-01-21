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Зеленский поможет: Поклонская в сети угрожала разобраться с экс-нардепом Мосийчуком

Экс-нардеп Игорь Мосийчук напомнил, что Поклонскую подозревают в госизмене

21 января 2020, 13:48
Автор:

• Мария Чиренко

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы РФ от аннексированного полуострова Наталья Поклонская пригрозила добровольцам и бывшему народному депутату Игорь Мосийчуку приехать в Киев и разобраться с ними.

"Фашист-головорез из батальона "Азов" Игорь Мосийчук. У него отшибло память — не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму. Так ведь я не убегаю и не прячусь — я готова приехать в Киев, чтобы помочь Зеленскому и его команде разобраться с такими недобитками, как этот боевик… Так что, Мосийчук, знай: если я приеду, то тебе и твоим дружкам мало не покажется", - написала она  своем Facebook.

Экс-прокурор добавила, что для того, чтоб разобраться с добровольцами, ей бы хватило пара месяцев.

Игорь Мосийчук в долгу не остался и жестко ответил Поклонской.

"Скажите этой мадам, пусть не сильно волнуется, а то не пройдет судебно-психиатрическую экспертизу перед тем, как получить срок заключения за государственную измену. А так ждем с нетерпением!.. Эта женщина аморальных взглядов и поведения что-то очень много трындит", - отметил политик в своем Telegram-канале.

Мосийчук также предположил, что Поклонская "метит" на должность генерального прокурора. 

Напомним, Наталья Поклонская была уволена из органов прокуратуры Украины в марте 2014 года после назначения оккупационными властями Крыма прокурором полуострова. Позже она была избрана депутатом Госдумы России. Поклонская объявлена в розыск по ч.1 ст.  109 УК Украины (действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий). 

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России в Украине. 


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