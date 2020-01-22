США вступились за Украину перед Россией в День Соборности

Временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин поздравила украинцев с Днем Соборности, который отмечается 22 января, и призвала руководство Российской Федерации считаться и уважать неприкосновенность территории отдельного от нее государства. Такое обращение Квин сделала на странице Посольства в Facebook.

"В День соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также ее территориальные воды", - указано в сообщении.

Также дипломат подчеркнула неизменную позицию Америки в отношении поддержки Украины в непростое время оккупации отдельных регионов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава государства Владимир Зеленский поздравил своих сограждан с праздником Соборности Украины. По его словам, чтобы Украина стала сильной, всем нужно объединиться и сейчас, как никогда, нужно единение всех перед новыми и старыми вызовами.









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