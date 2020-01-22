В Украине ждут приезда Макрона

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Сегодня во время встречи заместителя главы Министерства иностранных дел Василия Боднаря с послом Франции Этьеном де Понсеном был поднят вопрос о подготовке визита президента Эммануэля Макрона в Украину. Об этом пресс-служба МИД сообщила в Facebook.
Украинская и французская стороны убеждены, что укреплять международные отношения друг с другом необходимо в 2020 более внимательно, а приглашения главы Елисейского Дворца в этих целях должно стать ключевым шагом в этом направлении.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поговорили по телефону после Нового года в связи с авиакатастрофой МАУ над Ираном. Макрон пообещал способствовать расследованию и помочь в привлечении всех виновных в убийстве 176 невинных человек. Глава Франции также отрапортовал, что они уже начали формальную процедуру организации международного расследования в ICAO – Международной организации гражданской авиации. Уже тогда Макрон пообещал нанести визит в Киев в связи со сложившейся ситуацией.
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