В Украине ждут приезда Макрона

Сегодня во время встречи заместителя главы Министерства иностранных дел Василия Боднаря с послом Франции Этьеном де Понсеном был поднят вопрос о подготовке визита президента Эммануэля Макрона в Украину. Об этом пресс-служба МИД сообщила в Facebook.

Украинская и французская стороны убеждены, что укреплять международные отношения друг с другом необходимо в 2020 более внимательно, а приглашения главы Елисейского Дворца в этих целях должно стать ключевым шагом в этом направлении.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон поговорили по телефону после Нового года в связи с авиакатастрофой МАУ над Ираном. Макрон пообещал способствовать расследованию и помочь в привлечении всех виновных в убийстве 176 невинных человек. Глава Франции также отрапортовал, что они уже начали формальную процедуру организации международного расследования в ICAO – Международной организации гражданской авиации. Уже тогда Макрон пообещал нанести визит в Киев в связи со сложившейся ситуацией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!