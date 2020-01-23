Обстрелы в зоне ООС: есть погибшие и раненые

Вчера, 22 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) украинская сторона понесла потери. Так, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, передает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Также зафиксирована активность снайперов. Четыре раза режим тишины оккупанты нарушили в направлении позиций объединенных сил группы "Восток": возле Павлополя, Талаковки, Лебединского и Водяного. Еще два обстрела пришлись на зону локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно в населенных пунктах Майорск и Шумы. К сожалению, в результате вражеских действий один украинский защитник погиб.

Сегодня, 23 января, боевики также открывали огонь. Били из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Опытного. Из-за обстрела один военнослужащий объединенных сил потерпел ранение.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Киев против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.

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