Обстрелы в зоне ООС: есть погибшие и раненые

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Вчера, 22 января, в районе
проведения Операции объединенных сил (ООС) украинская сторона понесла потери. Так,
вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения
огня, передает пресс-центр ООС в утренней сводке.
Противник вел огонь из минометов
калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого
стрелкового оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Также зафиксирована активность снайперов. Четыре раза режим тишины оккупанты нарушили в направлении
позиций объединенных сил группы "Восток": возле Павлополя, Талаковки, Лебединского
и Водяного. Еще два обстрела пришлись на зону локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно в населенных пунктах Майорск и Шумы. К сожалению, в результате вражеских действий один украинский защитник погиб.
Сегодня, 23 января, боевики
также открывали огонь. Били из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку
Опытного. Из-за обстрела один военнослужащий объединенных сил потерпел
ранение.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что Киев против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.
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