Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Обстрелы в зоне ООС: есть погибшие и раненые
НОВОСТИ Все новости

Обстрелы в зоне ООС: есть погибшие и раненые

Противник вел обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия

сегодня, 08:32
Автор:

• Таисия Ерохина

Вчера, 22 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) украинская сторона понесла потери. Так, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, передает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Также зафиксирована активность снайперов. Четыре раза режим тишины оккупанты нарушили в направлении позиций объединенных сил группы "Восток": возле Павлополя, Талаковки, Лебединского и Водяного. Еще два обстрела пришлись на зону локации оперативно-тактической группировки "Север", а именно в населенных пунктах Майорск и Шумы. К сожалению, в результате вражеских действий один украинский защитник погиб.

Сегодня, 23 января, боевики также открывали огонь. Били из стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку Опытного. Из-за обстрела один военнослужащий объединенных сил потерпел ранение.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Киев против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...