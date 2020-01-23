"Мы будем настаивать на пересмотре Минских соглашений", - представитель Украины в ТКГ

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на интервью Резникова для портала "НВ".

Так, согласно убеждению, согласованному украинской делегации, пункты Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

Установление режима полной тишины;

Вывод всех НВФ (незаконно вооруженных формирований - ред) с территории Украины;

Установление украинского контроля над восточным рубежом;

Проведение выборов.

"Новая позиция Украины является неизменной. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, что как минимум в части (вопроса контроля над границей) Минские соглашения подлежат пересмотру", подчеркивает Резников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении электронной переписи украинцев.

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