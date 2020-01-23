"Мы будем настаивать на пересмотре Минских соглашений", - представитель Украины в ТКГ

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Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на интервью Резникова для портала "НВ".
Так, согласно убеждению, согласованному украинской делегации, пункты Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:
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