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"Мы будем настаивать на пересмотре Минских соглашений", - представитель Украины в ТКГ

Спорным по-прежнему остается вопрос контроля над границей

23 января 2020, 23:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников заявил, что Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на интервью Резникова для портала "НВ".

Так, согласно убеждению, согласованному украинской делегации, пункты Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

  • Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
  • Установление режима полной тишины;
  • Вывод всех НВФ (незаконно вооруженных формирований - ред) с территории Украины;
  • Установление украинского контроля над восточным рубежом;
  • Проведение выборов.
  • "Новая позиция Украины является неизменной. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, что как минимум в части (вопроса контроля над границей) Минские соглашения подлежат пересмотру", подчеркивает Резников.
  • Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении электронной переписи украинцев.

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/reznikov-zayavil-ukraina-budet-nastaivat-1579808965.html
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