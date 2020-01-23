Численность населения Украины: эксперты оценили насколько объективны данные «виртуальной» переписи

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет обнародовал 23 января данные о численности наличного населения Украины, основанные на трех методиках (данные мобильных операторов; использование половозрастной информации, так называемой "елочки" из двух источников – из данных Госкомстата и электронных реестров Украины; данные государственного реестра физических лиц). По его мнению, "традиционную перепись проводить не нужно". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", можно ли доверять озвученным результатам и такого рода "переписи".



Численность населения Украины: перепись должна быть реальной, а не виртуальной

Политтехнолог Александр Кондратенко считает, что данные обнародованных исследований подлежат сомнению, поскольку сам процесс сложно назвать даже переписью.

"Каким образом были использованы так называемые "методологии", подавляющему большинству украинцев, мягко говоря, не совсем понятно. Перепись населения должна быть реальной, а не виртуальной, – говорит эксперт. – Лично я скептически отношусь к заявлению господина Дубилета. А еще больше – к его оценке численности населения в Украине без учета проживающих на территории аннексированного Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей".

По мнению Кондратенко, озвученные министром около 37,3 миллиона украинцев якобы по состоянию на 1 декабря 2019 года (не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях) – это манипуляция от нынешней власти.

"Ведь сам Дубилет уже после указанной даты говорил о планах провести электронную перепись, – напоминает политтехнолог. – Получается, результат задним числом?"

Также эксперт обращает внимание на важный момент, касающийся количества избирателей на местных выборах.

"По состоянию на 31.12.2019, без учета аннексированного Крыма и ОРДЛО, получается чуть больше 28,2 миллиона избирателей, – отмечает Кондратенко. – Возникает вопрос: если вдруг количество избирателей не изменится, то сколько "мертвых душ" придет на выборы? Вот вам и пространство для манипуляций волеизъявлением… Данные, которые удалось получить в предложенном формате – это конечно хорошо и это нужно, но насколько они точные, мы точно узнаем на местных выборах".

Численность населения Украины: нужно знать кто живет в стране

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что настрой на перепись населения был серьезный, а на выходе получили лишь частично уравновешенные данные.

"37 миллионов, но без АРК и ОРДЛО? А как же трудовые мигранты? – вопрошает эксперт. – Если всех посчитать, то примерно выйдем на сумму, которую нам и Госстат посчитал (41 млн 920 тысяч, учитывая население Украины, которое находится на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, – ред.). То есть, по сути, мы видим, что реально хорошее дело заменили профанацией. Ведь важна не только количественная составляющая, но и качественная: национальность, какой язык используют в быту, к каким категориям люди сами себя относят, какой минимальный достаток имеют".

Ответов по ряду важнейший вопросов мы так и не получили, подчеркивает Светлана Кушнир. И напоминает, что в бюджете 2020 года не закладывали средств на перепись.

"Понятно, выплаты по долгам, прочие расходы... Но тогда и не надо было устраивать шоу и обещать, что честно сможете провести глубинные исследования, – говорит политэксперт. – Ведь важно понимать, какие группы, массивы украинских граждан у нас в стране, их хотя бы примерные интересы. Это очень влияет на планирование в экономике и финансовой сфере… Будем надеяться, что истинная перепись таки состоится. И мы точно будем знать – сколько нас (в том числе – за линией разграничения, за границей) и какие мы".

Ранее "Комментарии" писали, что основная цель переписи – получить информацию о том, в каких населенных пунктах и сколько живет людей, какого они пола и возраста. Еще одна из задач – собрать специализированные данные о составе семьи, жилье, национальности.

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