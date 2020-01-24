Суточная сводка из зоны ООС: есть раненый

Минувшие сутки в районе проведения Операции объединенных сил прошли неспокойно. Как сообщает в утренней сводке пресс-центр ООС, 23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Так, противник вел обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Восемь раз режим тишины оккупант нарушил в направлении позиций группы "Восток", под огонь попали Талаковка, Опытное, Красногоровка, Широкине, Новоселовка Вторая, Авдеевка и Водяное. Еще трижды боевики открыли огонь вблизи Хутора Вильного и Орехового, что в зоне локации подразделений объединенных сил "Север". К сожалению, из-за вражеских действий один украинский защитник получил ранение.

Сегодня, 24 января, противник также нарушал режим тишины. Обстрел из станкового противотанкового гранатомета зафиксировали неподалеку Талаковки. К счастью, украинские военные не пострадали.

Ранее "Комментарии" писали, что Киев против разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе.

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