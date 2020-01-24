КСУ не позволил повысить пенсионный возраст одной из категорий граждан

Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Основному закону положения, которое предусматривали повышение пенсионного возраста для некоторых льготных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



"Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет… Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", - говорится в сообщении.



После принятия изменений 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону ряда положений документа.



В КСУ отметили, что после внесения изменений в пенсионное законодательство право граждан, работающих во вредных условиях, было сужено. И суд расценил это, как ухудшение юридического положения данной категории граждан в праве назначения пенсии.



Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что пенсионный возраст будет повышен.



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