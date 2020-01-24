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КСУ не позволил повысить пенсионный возраст одной из категорий граждан

Решение Конституционного суда о запрете повышать пенсионный возраст обжалованию не подлежит

24 января 2020, 18:06
Автор:

• Мария Чиренко

Конституционный Суд Украины признал не соответствующими Основному закону положения, которое предусматривали повышение пенсионного возраста для некоторых льготных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет… Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении", - говорится в сообщении.

После принятия изменений 49 народных депутатов обратились в Конституционный суд относительно соответствия Основному закону ряда положений документа.

В КСУ отметили, что после внесения изменений в пенсионное законодательство право граждан, работающих во вредных условиях, было сужено. И суд расценил это, как ухудшение юридического положения данной категории граждан в праве назначения пенсии.

Решение Конституционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал сайт "Комментарии", ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что пенсионный возраст будет повышен


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Источник: http://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciynyy-sud-ukrayiny-vyznav-nekonstytuciynymy-polozhennya-yakymy-peredbacheno-poetapne?fbclid=IwAR0Q_phjvYS4mU7EppTFgQTcFTyrEHlnxWCAxQK2doU_8iEeOpBhxx8FAaE
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