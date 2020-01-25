Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский заявил, что восстановления территориальной целостности Украины является одним из приоритетов для власти
НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что восстановления территориальной целостности Украины является одним из приоритетов для власти

Зеленский отметил, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

сегодня, 03:38
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью израильскому "9 каналу" заявил, что наша страна должна вернуть под свой контроль оккупированные территории. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Зеленский также заявил, что нынешняя власть не видит вариантов решения конфликта на востоке Украины без восстановления территориальной целостности страны. Он отметил, что на оккупированных территориях сейчас живут миллионы граждан нашей страны и власть одной из своих приоритетных задач видит возвращение территорий под контроль украинской власти.

Зеленский также назвал ситуацию на Донбассе серьезным прецедентом для всего мира и если власть не сможет вернуть контроль над оккупированными территориями, то это станет примером для подобных прецедентов в будущем.

Ранее "Комментарии" писали, что во время совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Вениамина Нетаньягу, который состоялся 24 января в Израиле, глава государства выразил свои соболезнования в связи с колоссальным преступлением против евреев во время Второй мировой войны, которая носит название Холокост (всесожжение, - прим. ред).


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/637438.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...