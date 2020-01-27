«Конец проекта "Новороссия"»: эксперты оценили вероятную отставку Суркова

На днях в СМИ появилась информация, что помощник президента РФ Владимира Путина, куратор оккупированного Донбасса Владислав Сурков (возглавлял украинское направление в российской внешней политике с 2013 года) уходит в отставку. Его место якобы займет новоназначенный замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Несмотря на то, что Кремль пока официально не подтвердил ротацию, приближенные к верхушке российской власти источники называют вопрос решенным. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чём могут говорить такие кадровые решения в ракурсе российско-украинских отношений в целом и конфликта на Донбассе – в частности.

Вместо "Мышиного короля" - эффективный коммуникатор

С высокой степенью вероятности можно предположить, что смена куратора от Кремля украинского направления (отставка Суркова и замена его Козаком) улучшит политическую атмосферу переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, считает доктор политических наук Игорь Пиляев.

"В отличие от Суркова - "Мышиного короля" тайной дипломатии, которая давно стала неприглядно явной и которая всегда во главу угла ставила тактический "бубновый интерес" всевозможных проходимцев, интриганов и технологов конвертации власти в собственность, фигура Козака смотрится основательнее, в ней выражен интерес поиска стратегического урегулирования затянувшегося конфликта вокруг ОРДЛО, - поясняет эксперт. - Это, пожалуй, на сегодня наиболее компромиссная фигура переговорщика от РФ для украинской стороны".

Пиляев напоминает, что в багаже Козака - заметная роль в "замирении" Чечни и Северного Кавказа в целом, системный план урегулирования в Молдове на основе "ассиметричной федерации", получивший было в 2003 году одобрение всех сторон конфликта, а также ЕС, но сорвавшийся в полушаге от начала реализации в силу резкого изменения, под давлением США, позиции тогдашнего президента Молдовы Владимира Воронина.

Также во многом благодаря Козаку украинская и российская стороны достигли системного урегулирования своих газовых отношений на пятилетнюю перспективу.

"Козак - эффективный коммуникатор, на что указывает его прагматичный, без идеологических наслоений, контакт с помощником президента Украины Андреем Ермаком, - продолжает доктор политических наук. - Не стоит забывать и украинское происхождение Козака: он уроженец Гайворонского района Кировоградщины, земли древних казацких поселений и традиций, так что Украина для него ‒ не просто фигура на шахматной доске геополитики, а своего рода "память сердца"… Отставка Суркова и пронесшийся слух о назначении Козака - это своего рода "пряничный подарок" Москвы Владимиру Зеленскому на день его рождения (25 января, когда близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении", президенту Украины исполнилось 42 года – прим. ред.), свидетельствующий о возможности компромисса в отношении как алгоритма реализации "формулы Штайнмайера", так и самих Минских соглашений".

В контексте Минских соглашений эксперт подчеркивает, что речь о некоторой корректировке их текста, допускающей, например, миротворцев из третьих стран или наблюдателей ОБСЕ на весь периметр внешней границы ОРДЛО ‒ де-юре украинской границы ‒ с РФ.

В то же время назначение российским куратором системно и стратегически мыслящего Козака ‒ это и весьма серьезный вызов для украинских переговорщиков по Донбассу, требующий от них глубоко продуманной, последовательной и жестко консолидированной позиции на всех уровнях и во всех форматах соответствующих переговоров, резюмирует Игорь Пиляев.

"Отставка Суркова может быть правдой наполовину"

Основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm Роман Бурко напоминает, что слухи об отставке Суркова то возникают, то затухают последние два года.

"В этот раз они могут быть правдивы лишь наполовину, - подчеркивает Бурко. - Сурков может передать официально часть дел, но его влияние сохранится. Более вероятно, что очередной подъем этого слуха - лишь дымовая завеса и "белый шум". Отмечу, что именно Сурков является архитектором и непосредственным куратором проекта "Новороссия". Широкой общественности многие практические аспекты и масштабы влияния Суркова стали доступны после публикации на InformNapalm в 2016 году дампов почтовой переписки из его канцелярии, добытых хактивистами Украинского Киберальянса. Эта грандиозная утечка данных хоть и была весьма болезненной для Кремля, но не привела тогда к отставке Суркова - он смог сохранить свои позиции".

По мнению Романа Бурко, очередная информация о якобы отставке Суркова, даже если она подтвердится, никак не повлияет на стратегию РФ по Украине и Донбассу, в частности.

"Гибридная агрессия будет продолжаться ещё долго. Пока у РФ есть силы и средства", - считает основатель InformNapalm.

"Смена токсичных персон начинается"

Политолог Андрей Окара считает, что отставка Суркова — это окончательные похороны проекта "Новороссия". Впрочем, от идеи вовлечения сопредельных государств в разного рода союзы в РФ, по мнению эксперта, не отказались.

"Интересно, что вскоре после информации Чеснакова об уходе Суркова появились новости о том, что так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин покинул Донецк. Возможно, поехал в Москву. Возможно, еще куда… Но, скорее всего, замена "токсичных" персон если еще началась, то в ближайшее время начнется, - отмечает Окара. - Еще интересный момент. Недавно в Абхазии произошел своеобразный местный "майдан". Президента, победа которого была получена спорным путем, "свергли". Будут перевыборы. Это был проект Суркова, в нем были задействованы абхазские боевики, ранее действовавшие на Донбассе. Такие себе "абхазские донбассовцы". Мы можем предположить, что эти события не были одобрены Кремлем".

Политолог подчеркивает, что очень важен вопрос "потоков" - средств, которые выделяет РФ и на Абхазию, и на так называемые "ДНР" и "ЛНР". В "республиках" имеется немало прилипал, которые присасываются к выделяемым Россией деньгам.

"Новая стратегия "мягкой силы" и "замирения", которую, скорее всего, будет проповедовать Дмитрий Козак, создает больше соблазнов, чем предыдущий напор Суркова. Пока неясно, до какого уровня уступок России готова дойти новая украинская элита, а также основная часть украинского общества. Но готовность такую мы видим. При том, что риски вовлечения Украины в орбиту влияния РФ никуда не делись", - подытожил Андрей Окара.

Как ранее сообщали "Комментарии", пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг существование указа об отставке Владислава Суркова с должности помощника Владимира Путина.

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