Зеленский сказал, чем ответит Польша на разрешение раскопок на Львовщине

Власти Польши восстановят могилу воинов "Украинской повстанческой армии" на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме, передает "Европейская правда".



"Украина разблокировала мораторий на поисковые работы, польские эксперты провели первые работы во Львовской области. Следующим шагом будет восстановление польской стороной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту", - сказал глава государства.



Зеленский также призвал мир давать отпор тоталитарным идеологиям и ксенофобии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий… Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим "нет". "Нет" тоталитарным идеологиям, "нет" ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости", - сказал он.



Отметим, мемориальная доска на могиле воинов УПА возле села Верхрата имела статус легального мемориального места памяти. На ней указаны имена жителей близлежащих сел, которые погибли в боях с отрядами НКВД СССР 2-3 марта 1945 года в местных лесах. А 20 января 2020 года стало известно, что неизвестные вандалы уничтожили мемориальную доску.



Как сообщал сайт "Комментарии", 27-27 октября Владимир Зеленский находится с визитом в Польше, где принял участие в мероприятиях, посвященных освобождению нацистского концлагеря "Аушвиц". Эксперты спрогнозировали возможные итоги переговоров Зеленского.

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