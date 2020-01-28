В зоне проведения ООС не прекращаются обстрелы

Вчерашние сутки в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) выдалась неспокойными. Как информирует пресс-центр ООС в утренней сводке, 27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, запрещенными Минскими договоренностями. Так, шесть раз режим тишины боевики нарушили в направлении локации объединенных сил "Восток": рядом с Песками, Тарамчуком, дважды вблизи Новотроицкого, дважды у Лебединского. И еще четыре обстрела зафиксировано в зоне ответственности группы "Север": противник стрелял по Майорскому, Кондрашовке Новой, Южному и Новотошковскому.

Отмечается, что в 21.50 боевики в очередной раз открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия в районе участка разведения №3, расположенного недалеко от Богдановки.

К счастью, погибших и раненых среди украинских защитников не было.

Сегодня оккупационные формирования также уже нарушали режим прекращения огня: обстрел зафиксирован вблизи Новолуганского. Обошлось без потерь со стороны объединенных сил.

Ранее "Комментарии" писали, что представителям миссии ОБСЕ боевики не дали пересечь блокпост, тогда как там проезжали гражданские авто.

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