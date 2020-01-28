Завтра в Минске обсудят третий масштабный обмен пленными с Россией

Завтра на минской встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны обсудят возможность очередного обмена удерживаемых лиц в России и оккупированных территорий ОРДЛО. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на координатора в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш.

"На повестке дня множество гуманитарных вопросов, в том числе - обмен удерживаемыми лицами, доступ к людям, нуждающимся в помощи, особенно к представителям самых уязвимых слоев населения. Как я уже сказал, основным гуманитарным вопросом был обмен и одновременное освобождение удерживаемых лиц", - указано в сообщении дипломата.

Фриш также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что последний обмен пленными произошел накануне Нового года.

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