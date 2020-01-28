Датское издание изобразило карикатуру "коронавируса": посольство Китая требует извинений

Датское издание Jyllands-Posten изобразило бактерии смертельного "коронавируса" в довольно провокационной карикатуре под видом государственного флага Китая, что вызвало негодование у посольства КНР в Копенгагене. Об этом передает издание "Медуза".

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten 27 января. На ней изображен китайский флаг с вирусными частицами вместо звезд. По мнению посольства, карикатура "вышла за пределы этических границ свободы слова", "оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа".

Редактор датского журнала Якоб Нибро отметил, что редакция не имела намерений никого обидеть, а сама карикатура носит довольно безобидный характер, подразумевая лишь страну, где возник очаг вируса.

Автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсен, от которого посольство тоже потребовало извинений, отказался от комментариев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что подозрение на заражение "коронавирусом" появились и в Украине.





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