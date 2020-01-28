Медведчук представил мирный план для Донбасса в кругу дипломатов в Германии

Сегодня во время встрече в Бундестаге с представителями дипломатических и деловых кругов Германии глава политсилы партии "Оппозиционная платофрма - За жизнь" Виктор Медведчук детально описал свой мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению нардепа, главным основанием для установления мира между украинской и российской стороной являются "нормандские договоренности", достигнутые 9 декабря прошлого года.

Главы государств "нормандского формата" согласились с тем, что фундаментом деятельности "нормандского формата" являются Минские соглашения, а именно – протокол, подписанный 5 сентября 2014 года, Меморандум от 19 сентября 2014 года и "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" от 12 февраля 2015 года.

Политик также акцентировал внимание на том, что в Париже было принято решение до конца декабря 2019 года установить постоянный режим прекращения огня и имплементировать "формулу Штайнмайера", которая касается установления особого статуса неконтролируемых территорий, то есть территорий Донбасса, сначала на временной, а потом (при определенных условиях, являющихся содержанием "формулы Штайнмайера") на постоянной основе. Кроме того, в течение 30 дней открыть дополнительные пункты пропуска на линии соприкосновения и провести до конца года обмен "всех установленных на всех установленных".

Вместе с тем, отметил политик, главные ожидания "и нашей партии, и многих людей в Украине, которые искренне хотят мира и хотят возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс оказались пока нереализованными", хотя после встречи в "нормандском формате" прошло более полутора месяцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический эксперт положительно высказался об инициативах Виктора Медведчука в отношении межпарламентского диалога.

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