Медведчук: "Наш мирный план по Донбасу в Германии одобрили"

Глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о высокой поддержке и продуктивности со стороны парламентариев Бундестага, где сегодня прошла дискуссия об урегулировании ситуации на Донбассе. Об этом сам украинский политик рассказал журналистам подводя итоги встречи с депутатами Бундестага, представителями дипломатических и деловых кругов Германии.

"Наше межфракционное депутатское объединение называется "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия - Германия ‒ Франция", поэтому следующую встречу мы будем презентовать в Государственной Думе. После этого в Страсбурге состоится общая встреча делегаций всех четырех парламентов, которые представляют "Парламентское измерение "нормандского формата" и которые поддержали инициативу, направленную на мирное урегулирование на Донбассе", - указал Медведчук во время брифинга.

Украинский парламентарий рассказал, что дискуссии, которые состоялись сегодня в Берлине ‒ с представителями и социал- демократов, и ХДС, и фракции "Альтернатива для Германии", ‒ были очень продуктивными и эффективными.

Кроме того, Медведчук анонсировал ближайшую встречу Трехсторонней контактной группы, которая должна пройти в Минске уже завтра.

"Там очень важные вопросы: мир на Донбассе, вопросы касающиеся урегулирования ситуации, связанной с Крымом. Там есть вопрос СМИ и свободы слова в Украине. Это очень важно. Мы, безусловно, примем участие в этой конференции, изложим свою позицию, и, думаю, мы найдем не только общий язык, но и понимание парламентариев из Беларуси, России, Германии, Франции, которые приглашены представителями комитета Бундестага по правам человека", - резюмировал глава политсовета оппозиции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем заключается мирный план по Донбассу у Виктора Медведчука, представленный в Германии.

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