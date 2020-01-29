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Обстановка в зоне ООС: два бойца подорвались на взрывчатке

В зоне ООС оккупанты не прекращают вести обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия

сегодня, 08:09
Автор:

• Таисия Ерохина

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил в утренней сводке пресс-центре ООС.

Противник в очередной раз нарушал режим тишины и вел обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, четыре раза боевики обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды рядом с Лебединским, возле Березового и неподалеку от Васильевки. Еще восемь раз противник стрелял в направлении наших защитников в локации оперативно-тактической группы "Север", а именно дважды у Новолуганского, неподалеку Орехового, четыре раза возле Новотошковского, вблизи Троицкого.

Отмечается, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили боевые ранения.

Сегодня, 29 января, противник огонь пока что не открывал. Из числа украинских бойцов никто не пострадал.

Ранее эксперты рассказали "Комментариям", почему КСУ отказывается проверять законы о Донбассе на конституционность.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/
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