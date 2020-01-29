Обстановка в зоне ООС: два бойца подорвались на взрывчатке

За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил в утренней сводке пресс-центре ООС.

Противник в очередной раз нарушал режим тишины и вел обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Так, четыре раза боевики обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды рядом с Лебединским, возле Березового и неподалеку от Васильевки. Еще восемь раз противник стрелял в направлении наших защитников в локации оперативно-тактической группы "Север", а именно дважды у Новолуганского, неподалеку Орехового, четыре раза возле Новотошковского, вблизи Троицкого.

Отмечается, что в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили боевые ранения.

Сегодня, 29 января, противник огонь пока что не открывал. Из числа украинских бойцов никто не пострадал.

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