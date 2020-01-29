Вице-президентом ПАСЕ от РФ стал Петр Толстой, избрание которого блокировала украинская делегация

Депутат Петр Толстой, который "отличился" своими антиукраинскими и антисемитскими взглядами, избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от России. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от партии "Голос" Елизавета Василенко.

Как написала Василенко, российский представитель на мониторинговом комитете ПАСЕ заявлял, что в Украине "гражданская война и нелегитимная власть". Кроме того, призвал ПАСЕ выяснять, что происходит в Украине, а не "выдвигать требования к России".

"Четко видно усиление позиций России и потеря позиции здравого смысла демократических стран. Несмотря на протесты украинской делегации, которую поддерживают хоть и большое, но недостаточное количество депутатов ПАСЕ из других стран, российская делегация принимает участие в заседании ассамблеи", - отметила в публикации Василенко.

Более того, ПАСЕ на просьбу РФ изменила график заседания ассамблеи. Поэтому, по словам нардепа, Украина вряд ли получит положительный результат. Так, большинство правок от Украины голосованием делегатов поддержаны не были, а из документов – убирают слова "аннексия" и "оккупация".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появилось видео, как российский депутат, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий уснул во время заседания политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

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