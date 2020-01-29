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Экс-глава Парламентской ассамблеи НАТО поддержал инициативу Медведчука

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук встретился с экс-президентом ПА НАТО Карлом Ламерсом

сегодня, 13:27
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28 января в рамках презентации в немецком парламенте инициативы "Парламентское измерение "нормандского формата"" делегация ОПЗЖ во главе с Виктором Медведчуком провела встречу с заместителем председателя комитета Бундестага по обороне, представителем партии ХДС, бывшим президентом Парламентской ассамблеи НАТО Карлом Ламерсом.

Состоялся откровенный и содержательный обмен мнениями по поводу ситуации на Донбассе после парижского саммита глав государств ‒ участников "нормандского формата", а также по поводу причин промедления с реализацией достигнутых на нем договоренностей. 

Карл Ламерс, который также возглавляет крупнейшую политическую группу в ПА НАТО, заявил, что не видит альтернативы скорейшему выполнению Минских соглашений в полном объеме и поэтому готов всячески содействовать в Бундестаге идее межпарламентского диалога и диалогу с коллегами по Парламентской ассамблее НАТО.

"То, с чем еще не справились главы государств и правительств стран "нормандского формата", должны сделать мы, парламентарии. И мы готовы помочь создать в Верховной Раде необходимые условия для реализации политической части Минских соглашений", ‒ подчеркнул  немецкий политик. 

Он также попросил предоставить ему подробное описание проблем с реализацией положений парижского коммюнике, принятого по итогам саммита "нормандского формата". Карл Ламерс намерен вступить в диалог с правительством ФРГ по поводу этого. 

В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецкого коллегу за готовность поддержать инициативу, направленную на установление диалога между парламентариями четырех стран, и отметил недопустимость потери нынешнего окна возможностей для восстановления мира на украинской земле.

Во встрече также принял участие президент Европейского экономического и социального комитета в 2013‒2015 годах Анри Малосс, который детально рассказал о презентации "Парламентского измерения "нормандского формата"" для французских политиков, состоявшейся 23 января в Сенате Франции.

Напомним, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата"". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе. 

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата"" представителям всех крупных фракций Бундестага. 


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Источник: http://vybor.ua/authors/5.html
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