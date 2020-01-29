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«Последнюю кнопку нажимает Москва»: в ПАСЕ выступил освобожденный из плена Асеев

Пробывший два года в плену боевиков журналист Станислав Асеев призвал Совет Европы открыть глаза на преступления на оккупированном Донбассе

сегодня, 16:54
Автор:

• Таисия Ерохина

Освобожденный из плена журналист Станислав Асеев выступил в Совете Европы на мероприятии "Соответствие РФ своим обязательствам как члена Совета Европы после 7 лет с момента проведения последнего мониторинга". Об этом на своей странице в Facebook написала представитель украинской делегации ПАСЕ нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

"В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном. Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну жизнь из плена на Донбассе, сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация, к сожалению, лишила целую часть моей страны", - сказал Асеев.

Как напомнила Мезенцева, украинец находился в плену боевиков более двух лет.

Вице-президент ПАСЕ от Украины Александр Мережко также на своей странице в Facebook отметил, что выступление Станислава Асеева открыло правду о вопиющих нарушениях прав человека на Донбассе.

"В этом плену продолжают находиться сотни людей, которых подвергают пыткам и издевательствам. Асеев четко заявил, что в данной ситуации на Донбассе "последнюю кнопку нажимает Москва", то есть вся махина пытки находится под контролем и управлением России", - написал Мережко.

Полный текст выступления Асеева опубликован в Facebook представительницей делегации Украины в ПАСЕ Евгенией Кравчук.

Ранее "Комментарии" писали, что ПАСЕ предлагает утвердить полномочия российской делегации без санкций.


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Источник: https://comments.ua/
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