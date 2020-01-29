ПАСЕ предлагает утвердить полномочия российской делегации без санкций

В Парламентской Ассамблее Совета Европы представили проект решения, который обжалует полномочия российской делегации из-за нарушения РФ обязательств перед Советом Европы. Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, комитет по мониторингу обязательств рекомендует утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений. Отметим, что документ составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для РФ и заявил о "выполнении требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В документе идет речь о возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в бюджет Совета Европы.

При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении решений ЕСПЧ нет ни слова.

Документ рассмотрят в пленарном зале сегодня вечером, украинская делегация намерена внести правки.

Ране "Комментарии" информировали, что депутат Петр Толстой, который "отличился" своими антиукраинскими и антисемитскими взглядами, избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы от России. Как написала нардеп Василенко, российский представитель на мониторинговом комитете ПАСЕ заявлял, что в Украине "гражданская война и нелегитимная власть".

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