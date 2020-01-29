ПАСЕ предлагает утвердить полномочия российской делегации без санкций

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В Парламентской Ассамблее Совета Европы представили проект
решения, который обжалует полномочия российской делегации из-за нарушения РФ
обязательств перед Советом Европы. Об этом сообщает "Европейская правда".
Так, комитет по мониторингу обязательств рекомендует
утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений. Отметим,
что документ составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым
депутатом Тини Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для
РФ и заявил о "выполнении требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса,
Россия исправляет проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В
документе идет речь о возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в
бюджет Совета Европы.
При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в
аннексированном Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении
решений ЕСПЧ нет ни слова.
Документ рассмотрят в пленарном зале сегодня вечером,
украинская делегация намерена внести правки.
Ране "Комментарии"
информировали, что депутат Петр Толстой,
который "отличился" своими антиукраинскими и антисемитскими
взглядами, избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы от
России. Как написала нардеп Василенко, российский представитель на
мониторинговом комитете ПАСЕ заявлял, что в Украине "гражданская война и
нелегитимная власть".
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