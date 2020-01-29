ПАСЕ поддержала дополнительный санкционный механизм

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Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительный
санкционный механизм – проект решения, который обжалует полномочия российской
делегации из-за нарушения Росийской Федерацией обязательств перед Советом
Европы. Об этом в своем Telegram-канале написал член украинской делегации,
нардеп Алексей Гончаренко.
"Но санкционный механизм выписан так, что реализовать его
невозможно", - отмечает Гончаренко.
Ранее "Комментарии" писали, что комитет по мониторингу
обязательств рекомендовал утвердить полномочия
российской делегации без санкций и ограничений. Отметим, что документ
составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини
Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для РФ и заявил о "выполнении
требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса, Россия исправляет
проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В документе идет речь о
возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в бюджет Совета Европы.
При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном
Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении решений ЕСПЧ нет
ни слова.
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