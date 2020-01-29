ПАСЕ поддержала дополнительный санкционный механизм

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительный санкционный механизм – проект решения, который обжалует полномочия российской делегации из-за нарушения Росийской Федерацией обязательств перед Советом Европы. Об этом в своем Telegram-канале написал член украинской делегации, нардеп Алексей Гончаренко.



"Но санкционный механизм выписан так, что реализовать его невозможно", - отмечает Гончаренко.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет по мониторингу обязательств рекомендовал утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений. Отметим, что документ составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для РФ и заявил о "выполнении требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В документе идет речь о возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в бюджет Совета Европы.

При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении решений ЕСПЧ нет ни слова.

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