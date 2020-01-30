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Украинская делегация продолжит работу в ПАСЕ

Ранее в ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме

сегодня, 03:48
Автор:

• Ольга Чародий

Украина продолжит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на подтверждение полномочий делегации РФ. Об этом сообщила глава украинской делегации Елизавета Ясько (фракция Слуга народа), пишет Европейская правда.

Ранее в ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Таким образом, было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств.

 Как подчеркнула Ясько, вариант приостановления работы в ПАСЕ не рассматривается.

"Мы будем продолжать работать, потому что мы приехали сюда отстаивать ценности Совета Европы. Мы будем бороться", − заявила депутат.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет по мониторингу обязательств рекомендовал утвердить полномочия российской делегации без санкций и ограничений. Отметим, что документ составлен одним из лоббистов РФ в ПАСЕ, нидерландским левым депутатом Тини Коксом. В частности, он выступил против введения ограничений для РФ и заявил о "выполнении требований ПАСЕ со стороны России". По мнению Кокса, Россия исправляет проблемы, из-за которых на нее были наложены санкции. В документе идет речь о возвращении украинских моряков и возобновлении платежей в бюджет Совета Европы. При этом, о нарушениях прав человека со стороны РФ в аннексированном Крыму или же на временно оккупированном Донбассе, невыполнении решений ЕСПЧ нет ни слова.

 


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/01/29/7105765/
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