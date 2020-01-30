Сутки на Донбассе: оккупанты открыли огонь 9 раз

Вчера, 29 января, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) снова был нарушен режим тишины. Как сообщил в утренней сводке пресс-центр ООС, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов.

Отмечается, что противник открывал огонь по украинским позициям из запрещенного Минскими договоренностями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Так, четыре раза боевики нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Песков, Лебединского и дважды неподалеку Марьинки. Еще пять обстрелов пришлись в направлении позиций объединенных сил группы "Север", а именно рядом с Ореховым, трижды у Новотошковского и неподалеку Новолуганского.

Сообщается, что украинские бойцы давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы. К счастью, погибших или травмированных со стороны объединенных сил за вчерашние сутки нет.

Сегодня, 30 января, оккупационные формирования огонь не открывали. Потери среди украинских военнослужащих отсутствуют.

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" инициативу правительства Украины о компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье украинцам, проживающим на подконтрольной части Донбасса. Так, эксперты объяснили, кто рискует не получить возмещения и какова перспектива таких выплат.

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