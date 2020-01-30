Шокин против Байдена: эксперты оценили перспективы дела

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена (вероятный кандидат в президенты США от демпартии) за якобы незаконное влияние на него (Шокина) как на генпрокурора Украины. Эксперты по просьбе издания "Комментарии" оценили перспективы дела и последствия очередного скандала, втягивающего Украину во внутриамериканское противостояние.

По словам Шокина, в конце 2015 года и начале 2016 года Джозеф Байден во время официальных визитов Украину якобы вел с руководителями нашего государства (в том числе президентом Петром Порошенко) переговоры по устранению Шокина с поста главы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ). Основной цель этого, уверяет бывший руководитель ГПУ, было свертывание объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с газовой компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына Джозефа Байдена – Хантера. Как утверждает Шокин, экс-вице-президент США за его увольнение обещал беспрепятственное предоставление Украине госгарантии США на сумму $1 млрд.



Тем временем адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию отчета австрийского доктора о том, что "была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко - Виктора Шокина".

Напомним, что в данный момент в США запущена процедура импичмента Трампа за якобы давление на украинского президента Владимира Зеленского с целью возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.

"Все действия ориентированы на американского избирателя"

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар уверен, что Украине крайне опасно еще глубже втягиваться в американских предвыборное противостояние.

"Хочется надеяться, что опыт с опубликованием телефонного разговора Трампа-Зеленского научил этому украинскую власть. Сейчас в эту игру втягивается все больше украинских "политических сбитых летчиков", среди которых и Шокин, – отмечает юридический эксперт. – Понятно, что эти люди идут ва-банк, им нечего терять в публичном или политическом смысле. Они могут себе позволить открыто играть на стороне республиканцев и непосредственно Трампа, требуя от ГБР открыть дело против Байдена, плодить сенсационные пиар-заявления".

Денис Бондар считает, что эти действия ориентированы, прежде всего, на американского избирателя: "Их тут же подхватывают про-трамповские СМИ и разносят как "зраду" против его основного противника Байдена".

Однако официальным представителям украинской власти, в том числе правоохранительным органам, крайне опасно быть втянутыми в эту американскую борьбу, уверен эксперт.

"Во-первых, и Сенат и Конгресс – от которых зависит масса международных вопросов – это и демократы и республиканцы, – поясняет Бондар. – Во-вторых, социологии показывают, что у Трампа ситуация с рейтингом на фоне процесса импичмента не такая уж и хорошая. Поэтому – кто бы ни выиграл в ноябре на президентских выборах в США – такую стратегическую ошибку украинской власти, которая может сама себя девальвировать, не простят".

"Нехватка внимания"

У конфликтолога, политического эксперта Татьяны Луповой история с заявлением Шокина вызывает много вопросов.

"Видимо, "совершенно случайно" оно звучит именно в этот момент, когда в США набирает оборотов импичмент Трампа, когда Россия вернулась в ПАСЕ, а Европа становится всё ближе к РФ и всё дальше от Украины, постепенно оставляя нам едва ли не единственного стратегического партнера – США, – подчеркивает Лупова. – И в этот момент возникает Шокин, уже подзабытый всеми. И делает заявление о преступлении 5-летней давности".

Конфликтолог считает бессмысленным задавать вопросы, почему он молчал до сих пор, кому и насколько выгодно это "громкое дело".

"Мог ли быть такой факт (давления) в принципе – задача для следствия, – продолжает Татьяна Лупова. – Мне же вспомнилась одна история, которую мне когда-то рассказали правоохранители. Где-то в недрах прокуратуры есть старое дело, возбужденное по требованию пенсионерки весьма преклонных лет. Она уверяла, что ее изнасиловал какой-то голливудский актер… И дело вынуждены были расследовать, проверять, взъезжал ли данный человек в Украину в указанное время и так далее. А у женщины просто – нехватка внимания".

"Попытки заявить о себе"

Этот вопрос – скорее политический, чем правовой, потому его перспективы туманны, считает аналитик, специалист по политическому PR в ToShoNado.Agency Андрей Попов.

"Дело, безусловно, могут открыть по заявлению Шокина. Но ход ему при президенте Зеленском и главе ГБР Венедиктовой вряд ли дадут, – считает Попов. – Зеленский не устает заявлять, что не хочет вмешиваться в американские выборы. Так что мы видим лишь попытку Шокина заявить о себе, PR-акцию".

Аналитик подчеркивает, что политическая активность в США в течение года будет возрастать – перед запланированными на осень президентскими выборами.

"В Украине тоже де факто началась предвыборная кампания. Это будет стимулировать как наших, так и зарубежных политиков к разного рода попыткам "засветиться" в СМИ, получить резонанс и PR, в том числе и путем информационных провокаций, – говорит Попов. – Не удивлюсь, если Шокин потом окажется в команде какой-нибудь политической силы, которая вынуждена идти ва-банк ради быстрого поднятия рейтинга. Повторюсь – в правовые последствия этого дела в краткосрочной перспективе я не верю".

Как сообщал портал "Комментарии", адвокат Рудольф Джулиани заявил, что Виктора Шокина "едва не убили".

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